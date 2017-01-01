Люксембург отзывает посла в России для консультаций
Власти Люксембурга приняли решение отозвать своего посла в России для консультаций. Об этом сообщает агентство Bloomberg в среду, 28 марта.
"Правительство Люксембурга самым решительным образом осуждает совершенное (в британском Солсбери – ред.) нападение и присоединяется к выводам Великобритании о том, что с высокой вероятностью Россия несет ответственность за случившееся и что нет другого правдоподобного объяснения", – приводит агентство заявление внешнеполитического ведомства.
Накануне министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн объявил, что власти страны не планируют присоединяться к странам, которые высылают российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля.
Ранее 23 государства объявили о высылке дипломатов РФ в связи с делом Сергея Скрипаля. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, Албания, Македония, Норвегия и Украина решили выслать около 150 дипломатов.
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