Люксембург отзывает посла в России для консультаций

Накануне министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн утверждал, что власти страны не будут высылать российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля.

В Люксембурге решают, как дальше выстраивать отношения с РФ AP

Власти Люксембурга приняли решение отозвать своего посла в России для консультаций. Об этом сообщает агентство Bloomberg в среду, 28 марта.

"Правительство Люксембурга самым решительным образом осуждает совершенное (в британском Солсбери – ред.) нападение и присоединяется к выводам Великобритании о том, что с высокой вероятностью Россия несет ответственность за случившееся и что нет другого правдоподобного объяснения", – приводит агентство заявление внешнеполитического ведомства.

Накануне министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн объявил, что власти страны не планируют присоединяться к странам, которые высылают российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля.

Ранее 23 государства объявили о высылке дипломатов РФ в связи с делом Сергея Скрипаля. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, Албания, Македония, Норвегия и Украина решили выслать около 150 дипломатов.

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