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Госдеп назвал Россию морским чудовищем: РФ ответила картинкой

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Российское посольство ответило на слова Хизер Нойерт плакатом времен Третьего Рейха.
Так посольство РФ в США проиллюстрировало заявление Госдепа
Так посольство РФ в США проиллюстрировало заявление Госдепа
twitter.com/RusEmbUSA

Представитель Госдепа США Хизер Нойерт прокомментировала решение Вашингтона о высылке российских дипломатов метафорой о том, что Россия - это чудовище с длинными щупальцами, которые она засовывает в чужие страны.

Заявление Нойерт опубликовано на сайте Госдепа.

“У России длинные руки, у России много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам многих других стран... Это чудовище из морских глубин“, - сказала она.

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В Госдепе также заявили, что Москва должна взять на себя ответственность за отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля, чтобы можно было говорить об улучшении отношений России с Соединенными Штатами Америки.

Интересно, что вскоре после заявления Нойерт в Twitter российского посольства в США иллюстрация к этим словам в виде антибольшевистской агитки времен нацистской Германии 1930-х годов. На плакате изображены красный паук в каске красноармейца, “оседлавший“ земной шар, и надписи: “Большевизм“ и “Большое антибольшевистское шоу“.

Ранее Нойерт отказалась общаться с российской журналисткой.

 

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Теги: Госдеп, Россия, США, Нойерт
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