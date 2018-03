Госдеп назвал Россию морским чудовищем: РФ ответила картинкой

Представитель Госдепа США Хизер Нойерт прокомментировала решение Вашингтона о высылке российских дипломатов метафорой о том, что Россия - это чудовище с длинными щупальцами, которые она засовывает в чужие страны.

Заявление Нойерт опубликовано на сайте Госдепа.

“У России длинные руки, у России много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам многих других стран... Это чудовище из морских глубин“, - сказала она.

В Госдепе также заявили, что Москва должна взять на себя ответственность за отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля, чтобы можно было говорить об улучшении отношений России с Соединенными Штатами Америки.

Интересно, что вскоре после заявления Нойерт в Twitter российского посольства в США иллюстрация к этим словам в виде антибольшевистской агитки времен нацистской Германии 1930-х годов. На плакате изображены красный паук в каске красноармейца, “оседлавший“ земной шар, и надписи: “Большевизм“ и “Большое антибольшевистское шоу“.

Today, we witnessed “Grosse antibolschewistische Schau” performed by @statedeptspox:

“Russia has long arms; Russia has lots of tentacles... It’s a beast from the deep sea” pic.twitter.com/MjtjevhrU8