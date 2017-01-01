Стало известно, как в Кемерово фотограф спас 30 детей

Спасти детей Евгению помог опыт работы ведущим квестов и "игрушечный" противогаз. Журналисты нашли героя.

Фотограф Евгений просит не называть его фамилию и не писать о нем как о герое kp.ru

Информация о том, что молодой фотограф спас 30 детей при пожаре в Кемерово, появилась в Интернете с самого начала, однако считалась фейком. Но во вторник 27 марта издание Комсомольская правда сообщило, что удалось найти этого фотографа и пообщаться с ним. Парень просит не называть его фамилию и не писать о нем, как о герое.

Евгений работает фотографом в фирме, которая проводит детские квесты. Их площадка располагалась в ТРЦ Зимняя Вишня ближе всего к кинозалам.

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Женя одним из первых заметил возгорание и побежал туда, откуда шел дым. По случайному стечению обстоятельств, у фотографа среди творческого реквизита был противогаз. Он использовался для фотосессий и для костюмов в разных квестах, однако в этот раз сыграл спасительную роль.

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Сам Евгений – не только фотограф, но и ведущий квестов, поэтому знал, как быстро и организованно собрать детей. Сделав это, он увел их из пылающего зала кинотеатра и провел к аварийным выходам. Но поведать подробности фотограф отказался.

“Я просто не имею права рассказать вам подробности, – говорит Женя. - Это требование следователей, я прохожу как один из свидетелей по делу о пожаре.“

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Одна из матерей, которая потеряла ребенка в этом ужасном пожаре, рассказала, что Евгения спрашивали, почему он не спас других детей.

“Он сказал, что даже не мог подумать, что там, в других залах, они могут остаться, запертые и без помощи. И я ему все равно благодарна. За тех малышей, кого он сохранил для других родителей“, - сказала она.

Напомним, в среду, 28 марта, началось прощание с жертвами пожара в Кемерово. По останкам удалось опознать 27 погибших. Их похоронят на четырех городских кладбищах. Кроме того, в Томске похоронят двух учеников местного лицея №7 – брата и сестру, которые учились в шестом и первом классах. Дальнейшая экспертиза останков тех, кого еще не удалось опознать, будет проводиться по ДНК.

28 марта в России официально объявлено днем траура. В результате пожара в местном ТРЦ Зимеяя Вишня погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.