Макрон ввел обязательное дошкольное образование с трех лет

Сейчас во Франции образование обязательно только с шестилетнего возраста. В 2015-2016 учебном году почти 98% трехлетних детей в стране учились в дошкольных образовательных учреждениях.

Макрон объявил об обязательном образовании для детей от трех лет

Во Франции с сентября 2019 года все дети от трех лет будут посещать детские сады в обязательном порядке. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на конференции, посвященной дошкольному образованию в стране, сообщает Le Monde.

В настоящий момент во Франции образование обязательно только с шестилетнего возраста.

По официальным данным, в 2015-2016 учебном году в детсадах учились около 98%, но была существенная разница по регионам. Так, в Париже дошкольное образование получали около 93% детей, на Корсике – 87%, а на заморских территориях – всего 70%.

Макрон отметил, что нововведение поможет исправить эту "неприемлемую разницу".

Ранее сообщалось, что в Украине около половины безработных имеют высшее образование.

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