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Пропавших без вести при пожаре в Кемерово нет - МЧС РФ

Спецтема: Пожар в ТЦ в Кемерово
Комментариев: 3
В больницах остаются 14 пострадавших, среди них двое детей. Еще 65 человек, в том числе 25 детей, проходят амбулаторное лечение. Официально без вести пропавших нет.
Спасатели завершили работы по поиску погибших в ТРЦ Зимняя вишня
Спасатели завершили работы по поиску погибших в ТРЦ Зимняя вишня
EPA/UPG

В российском городе Кемерово спасатели обнаружили останки всех 64 погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МЧС России Владлена Аксенова в среду, 28 марта.

“Всего погибло при этой чрезвычайно ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет“, – сказал Аксенов и подтвердил, что среди погибших – 41 ребенок.

По данным местного департамента здравоохранения, в больницах находятся 14 пострадавших при пожаре, среди них двое детей. Еще 65 человек, в том числе 25 детей, проходят амбулаторное лечение.

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Напомним, 28 марта в России - день траура по погибшим при пожаре в Кемерово. По всей стране будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

Также в среду в Кемерово прощаются с жертвами пожара, которых уже опознали. На сегодняшний день известны личности только 27 погибших. Дальнейшая процедура опознания тел будет проводиться по собранным генетическим материалам.

Отметим, местные жители говорят, что погибших гораздо больше. Ранее родственники собрали данные о 85 пропавших.

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Теги: Кемерово, пожар в Кемерово, Россия, пропавшие, жертвы
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Комментариев (3)
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providets333    28.03.2018, 11:14
Оценка:  0
providets333
Чому ми жалкуємо за мертвим кошеням або цуценям і не звертаємо уваги на мертвих щурят, котрих самі і вбиваємо, коли дезінфікуємо якусь будівлю чи територію? Правильно! Бо дорослі собаки та коти - то друзі людства, а дорослі щури - ... Окрім лабораторних, звичайно!
KLISS    28.03.2018, 11:01
Оценка:  0
KLISS
интересный ход полемики:
- пострадавших нет
- погибших нет
- пострадавших 5 погибших 2
- погибших 36
- погибших 52
- погибших 85
- погибших ???
зачем!?
providets333    28.03.2018, 10:56
Оценка:  +2
providets333
Поскулять та розідуться.
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