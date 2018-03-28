Пропавших без вести при пожаре в Кемерово нет - МЧС РФ

В больницах остаются 14 пострадавших, среди них двое детей. Еще 65 человек, в том числе 25 детей, проходят амбулаторное лечение. Официально без вести пропавших нет.

В российском городе Кемерово спасатели обнаружили останки всех 64 погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МЧС России Владлена Аксенова в среду, 28 марта.

“Всего погибло при этой чрезвычайно ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет“, – сказал Аксенов и подтвердил, что среди погибших – 41 ребенок.

По данным местного департамента здравоохранения, в больницах находятся 14 пострадавших при пожаре, среди них двое детей. Еще 65 человек, в том числе 25 детей, проходят амбулаторное лечение.

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Напомним, 28 марта в России - день траура по погибшим при пожаре в Кемерово. По всей стране будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

Также в среду в Кемерово прощаются с жертвами пожара, которых уже опознали. На сегодняшний день известны личности только 27 погибших. Дальнейшая процедура опознания тел будет проводиться по собранным генетическим материалам.

Отметим, местные жители говорят, что погибших гораздо больше. Ранее родственники собрали данные о 85 пропавших.