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В США кот просидел на столбе несколько дней

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Кот любит прогулки, поэтому хозяева не сразу забили тревогу. Но потом они увидели, что кот "застрял" на одном из столбов.
Жители американского города Финикс несколько дней подряд пытались снять со столба кота
Жители американского города Финикс несколько дней подряд пытались снять со столба кота
Кадр из видео

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Жители американского города Финикс несколько дней подряд пытались снять со столба кота. Животное любит прогулки, поэтому его хозяева сначала не волновались, когда кот исчез, сообщает ТСН.

Но потом хозяева увидели, что кот застрял на одном из столбов и отказывался слезать. Спустя несколько дней спустить кота на землю смог один из соседей.

Ранее американец Перри Мартин из города Форс-Пирс обнаружил своего кота после 14 лет разлуки. 

 

 

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Теги: США, животные, видео, кот
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Serg2176    28.03.2018, 10:35
Оценка:  0
Serg2176
багато котів застряють на деревах... але ніхто ніколи не бачив щоб якийсь кіт здох не маючи змоги звідти злізти. висновок - зголодніє злізе в будь якому випадку.
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