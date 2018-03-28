В США кот просидел на столбе несколько дней

Кот любит прогулки, поэтому хозяева не сразу забили тревогу. Но потом они увидели, что кот "застрял" на одном из столбов.

Жители американского города Финикс несколько дней подряд пытались снять со столба кота Кадр из видео

Читай также: В Одессе кота двое суток снимали с дерева

Жители американского города Финикс несколько дней подряд пытались снять со столба кота. Животное любит прогулки, поэтому его хозяева сначала не волновались, когда кот исчез, сообщает ТСН.

Но потом хозяева увидели, что кот застрял на одном из столбов и отказывался слезать. Спустя несколько дней спустить кота на землю смог один из соседей.

Ранее американец Перри Мартин из города Форс-Пирс обнаружил своего кота после 14 лет разлуки.