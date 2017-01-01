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В Австралии питон съел тапок и попал в больницу

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Змея прокралась в дом и проглотила тапок. Хозяин дома обувь не нашел, зато увидел питона с подозрительно раздутым животом.

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Австралийские ветеринары успешно прооперировали питона, который проглотил тапок. Об этом сообщает ТСН в среду, 28 марта.

Змея прокралась в дом и проглотила тапок мужчины. Утром хозяин дома обувь не нашел, зато увидел питона с подозрительно раздутым животом.

Змееловы доставили пресмыкающегося в больницу, где его успешно прооперировали.

Ранее туристы на Шри-Ланке сняли на видео четырехметрового питона, который поймал и проглотил оленя.

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Теги: Австралия, животные, видео, змеи, змея
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