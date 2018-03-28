Екатерина Ющенко сравнила покушение на Скрипаля с отравлением своего мужа

И Виктора Ющенко, и Сергея Скрипаля отравили российские спецслужбы, уверена жена бывшего президента Украины.

Жена экс-президента Украины Виктора Ющенко Екатерина заявила, что услышав об отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери, сразу вспомнила о том, как пытались отравить ее мужа в конце 2004 года.

Такое заявление она сделала для Sky News.

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“То, что мы видим, это гибридная военная тактика, которую Россия использует в Великобритании, Европе и США, - это именно то, что было сделано в Украине много лет назад. Мы говорим об отравлении, говорим о фальшивых новостях, о финансировании радикальных партий, мы видим то же самое: это было страшным повторением того, что мы наблюдали в нашей стране“, - заявила Екатерина Ющенко.

Вещество, которым отравили Виктора Ющенко, было диоксином. По мнению Екатерины Ющенко, это не случайность.

“Наш врач в Швейцарии считал этот инцидент ироничным Россия часто использует символику, использует ключевые даты, они часто используют эти вещи для отправки сообщений, так, я думаю, что это могло бы сыграть определенную роль. Нет сомнения, что это было сделано только в России и все, кто этим занимался, бежали и сейчас прячутся в Москве “, - добавила она.

Сам Ющенко считает, что сейчас по Путину может серьезно ударить солидарность со стороны мирового сообщества.

Напомним, глава Пентагона Мэттис сравнил дело Скрипаля с агрессией РФ в Украине и назвал наиболее вероятную причину покушения на экс-разведчика.