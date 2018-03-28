Чиновник заявил о множестве провокаторов на митинге в Кемерово

Лишь 25-30% митингующих – это те люди, которые на самом деле пришли посочувствовать. В акции участвовало много "подогретой" молодежи, утверждает Владимир Чернов.

Среди участников митинга во вторник в Кемерово было много провокаторов, действия которых были направлены на дискредитацию властей. Об этом сказал первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов, сообщает Интерфакс в среду, 28 марта.

"По оценкам, предварительно процентов 25-30 – это те люди, которые пришли посочувствовать, сопереживать. Но немало присутствовало и людей, мы делаем выводы, что это четко спланированная акция, которая была направлена на дискредитацию в целом структур власти", – сказал Чернов.

По его словам, в акции участвовало много "подогретой" молодежи.

"Рядом со мной было несколько парней, которые вели себя абсолютно неадекватно, иногда даже не понимая, что они кричат, за что поднимают руки. И когда спрашивали, у кого пострадали родственники – поднимали руки чуть ли не 500 человек, это о чем-то должно говорить", – добавил чиновник.

Он также убежден, что решение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева не принимать участие в митинге было оправданным.

"Я считаю, это абсолютно правильное решение, если возникает критика, что губернатор вчера не появился на митинге", – сказал Чернов.

Напомним, 27 марта в центре Кемерово прошел стихийный митинг, на который собралось несколько тысяч человек. Люди требовали от властей достоверной информации о количестве погибших во время пожара в ТРЦ Зимняя вишня. Позже президент РФ Владимир Путин встретился с представителями митингующих.

В свою очередь вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил в пиаре местного жителя Игоря Вострикова, который потерял при пожаре жену, троих детей и сестру.

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