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Чиновник заявил о множестве провокаторов на митинге в Кемерово

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Лишь 25-30% митингующих – это те люди, которые на самом деле пришли посочувствовать. В акции участвовало много "подогретой" молодежи, утверждает Владимир Чернов.
Митинг в Кемерово
Митинг в Кемерово

Среди участников митинга во вторник в Кемерово было много провокаторов, действия которых были направлены на дискредитацию властей. Об этом сказал первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов, сообщает Интерфакс в среду, 28 марта.

"По оценкам, предварительно процентов 25-30 – это те люди, которые пришли посочувствовать, сопереживать. Но немало присутствовало и людей, мы делаем выводы, что это четко спланированная акция, которая была направлена на дискредитацию в целом структур власти", – сказал Чернов.

По его словам, в акции участвовало много "подогретой" молодежи.

"Рядом со мной было несколько парней, которые вели себя абсолютно неадекватно, иногда даже не понимая, что они кричат, за что поднимают руки. И когда спрашивали, у кого пострадали родственники – поднимали руки чуть ли не 500 человек, это о чем-то должно говорить", – добавил чиновник.

Он также убежден, что решение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева не принимать участие в митинге было оправданным.

"Я считаю, это абсолютно правильное решение, если возникает критика, что губернатор вчера не появился на митинге", – сказал Чернов.

Напомним, 27 марта в центре Кемерово прошел стихийный митинг, на который собралось несколько тысяч человек. Люди требовали от властей достоверной информации о количестве погибших во время пожара в ТРЦ Зимняя вишня. Позже президент РФ Владимир Путин встретился с представителями митингующих.

В свою очередь вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил в пиаре местного жителя Игоря Вострикова, который потерял при пожаре жену, троих детей и сестру.

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Теги: Россия, митинг, чиновник, пожар, Кемерово, пожар в кемерово
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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allx    28.03.2018, 11:51
Оценка:  0
allx
"И когда спрашивали, у кого пострадали родственники – поднимали руки чуть ли не 500 человек, это о чем-то должно говорить" - он в обще вменяем, по официальным данным пострадало минимум 143 человека, из них 64 погибло, т.е. 500/143 - 3-4 родственника на каждого пострадавшего. Что не так?
allx    28.03.2018, 11:54
Оценка:  0
allx
А если действительно более 300 погибших, около сотни обратилось за мед помощью (можно представить сколько не обратилось) - то 500 родственников - это даже по одному не все пришли...
Ser7    28.03.2018, 11:43
Оценка:  +2
Ser7
Никакой провокатор для дискредитации такой власти не нужен.

Губернатор,его замы,мер ,начальник мчс - все сами должны собрать вещи и уйти в отставку.
DontHurt    28.03.2018, 11:56
Оценка:  0
DontHurt
Разбежалси. Если кто-то критикует власть - агент Госдепа/Кремля/Пришельцев, нужное подчеркнуть. До таких никогда не дойдёт, что худших вредителей чем они сами ниодна разведка не воспитает. Даже отбрехаться адекватно не могут, настолько привыкли за самописанными бумажками прятаться.
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