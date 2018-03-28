В Кемерово изучают заявления о 78 погибших, за "ложные" жертвы обещают наказывать
В Кемерово от инициативной группы граждан поступили заявления о пропаже родственников, согласно которым жертвами пожара в ТЦ Зимняя вишня является как минимум 78 человек, а не 64, как уверяют официальные лица. Власти Кемеровской области и правоохранители изучат эти заявления и дадут свою оценку, сообщил журналистам первый вице-губернатор региона Владимир Чернов.
Напомним, 28 марта российское МЧС сообщило, что обнаружены тела всех жертв трагедии в Кемерово, и что пропавших без вести больше нет.
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“Мы сейчас сопоставляем, ищем контакты тех людей, которые заявились, потому что очень много информации было, например, из соцсетей взято. Мне кажется, что где-то ведется непонятная игра и кто-то кого-то к этому, может быть подзуживает. Но это очень серьезный вопрос“, — цитирует Чернова РИА Новости.
По словам вице-губернатора, если эти заявления окажутся ложью, то заявителей привлекут к ответственности. Cложность в том, что не все люди оставляли при заявлении свои контакты, а для проверки нужна детальная информация.
“Дальше принимаются соответствующие меры реагирования со стороны правоохранительных органов“, — отметил российский чиновник вице-губернатор.
Кроме этого Чернов утверждает, что среди участников траурного митинга 27 марта было много провокаторов, целью которых была дискредитация властей.
“По оценкам, предварительно процентов 25-30 - это те люди, которые пришли посочувствовать, сопереживать. Но немало присутствовало и людей, мы делаем выводы, что это четко спланированная акция, которая была направлена на дискредитацию в целом структур власти“, - сказал он.
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Отметим, что местные жители и пользователи соцсетей распространяют информацию о сотнях погибших в ТЦ Зимняя вишня. Из-за этих слухов мэр города Илья Середюк и около 15 человек из инициативной группы граждан направились в морг судмедэкспертизы, чтобы сверить списки поступивших тел. По итогам они сообщили, что проверили все помещения и не обнаружили тел жертв пожара, которые бы не вошли в официальные данные.
Глава Кемеровской области Аман Тулеев выступил с обращением к местным жителям. Он заявил, что “на трагедии пытаются нажиться и стравить людей“.
Также, как заявил Следком РФ, одной из причин таких слухов стали ложные звонки, поступавшие от украинского пранкера Евгения Вольнова, который обзванивал кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, рассказывая о 300 погибших.
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В Кемерово задержали нескольких человек, ответственных за пожаробезопасность центра. Некоторым уже предъявили обвинение.