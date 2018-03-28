В Кемерово изучают заявления о 78 погибших, за "ложные" жертвы обещают наказывать

Вице-губернатор Кемеровской области также заявил, что на траурном митинге на самом деле было больше "провокаторов", чем родственников погибших.

В Кемерово от инициативной группы граждан поступили заявления о пропаже родственников, согласно которым жертвами пожара в ТЦ Зимняя вишня является как минимум 78 человек, а не 64, как уверяют официальные лица. Власти Кемеровской области и правоохранители изучат эти заявления и дадут свою оценку, сообщил журналистам первый вице-губернатор региона Владимир Чернов.

Напомним, 28 марта российское МЧС сообщило, что обнаружены тела всех жертв трагедии в Кемерово, и что пропавших без вести больше нет.

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“Мы сейчас сопоставляем, ищем контакты тех людей, которые заявились, потому что очень много информации было, например, из соцсетей взято. Мне кажется, что где-то ведется непонятная игра и кто-то кого-то к этому, может быть подзуживает. Но это очень серьезный вопрос“, — цитирует Чернова РИА Новости.

По словам вице-губернатора, если эти заявления окажутся ложью, то заявителей привлекут к ответственности. Cложность в том, что не все люди оставляли при заявлении свои контакты, а для проверки нужна детальная информация.

“Дальше принимаются соответствующие меры реагирования со стороны правоохранительных органов“, — отметил российский чиновник вице-губернатор.

Кроме этого Чернов утверждает, что среди участников траурного митинга 27 марта было много провокаторов, целью которых была дискредитация властей.

“По оценкам, предварительно процентов 25-30 - это те люди, которые пришли посочувствовать, сопереживать. Но немало присутствовало и людей, мы делаем выводы, что это четко спланированная акция, которая была направлена на дискредитацию в целом структур власти“, - сказал он.

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Отметим, что местные жители и пользователи соцсетей распространяют информацию о сотнях погибших в ТЦ Зимняя вишня. Из-за этих слухов мэр города Илья Середюк и около 15 человек из инициативной группы граждан направились в морг судмедэкспертизы, чтобы сверить списки поступивших тел. По итогам они сообщили, что проверили все помещения и не обнаружили тел жертв пожара, которые бы не вошли в официальные данные.

Глава Кемеровской области Аман Тулеев выступил с обращением к местным жителям. Он заявил, что “на трагедии пытаются нажиться и стравить людей“.



Обращение Тулеева к жителям области в связи с трагедией ... 0:00 / 10:47

Также, как заявил Следком РФ, одной из причин таких слухов стали ложные звонки, поступавшие от украинского пранкера Евгения Вольнова, который обзванивал кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, рассказывая о 300 погибших.

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В Кемерово задержали нескольких человек, ответственных за пожаробезопасность центра. Некоторым уже предъявили обвинение.