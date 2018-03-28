Следствие определило очаг пожара в ТРЦ в Кемерово

Как сообщают очевидцы, в игровой комнате "на потолке была целая связка кабелей".

В городе Кемерово Российской Федерации продолжается расследование причин возгорания в ТРЦ Зимняя вишня, в результате которого в пожаре погибли десятки людей. Есть версия, что очаг пожара был в батутной яме, огонь мог вспыхнуть из-за замыкания проводки.

Об этом сообщил следствию инструктор детской площадки Сергей Сочинский, передают РИА Новости.

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“В своих показаниях свидетель Сочинский подтверждает информацию о том, что очаг пожара был на детской площадке в батутной яме“, — объявил судья Заводского районного суда Кемерово, решая вопрос об аресте управляющей этим торговым центром Надежды Судденок.

По мнению свидетеля, причиной пожара могла стать неисправная проводка или просто “искра с потолка“, так как на потолке была целая связка кабелей.

“Дети в яме никогда не курили. Никто из персонала также не курил“, — уточнил Сочинский.

Также ключевые показания дали самые важные свидетели произошедшего билетные контролеры кинотеатра - Наталья Наймушина (на фото) и Олеся Богатенко, сообщает Mash.

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“Когда начался пожар, мы заметили, что не работает тревога. Но пошел сильный дым со стороны игровой комнаты. Мы стали забегать в залы и кричать, что надо выходить, горим. Часть людей стала сразу выбегать, а другая часть медленно собирала вещи. Огонь очень быстро двигался, пошел очень черный и густой дым, нам пришлось уходить, люди уже не могли выйти из зала через обычный выход“, - рассказала Наталья Наймушина.

Обвиняемыми по уголовному делу о пожаре проходят пять человек. В их числе охранник, который, по мнению СК РФ, получив сигнал о пожаре, отключил систему оповещения.

Сегодня в России день национального траура по погибшим в ТРЦ Зимняя вишня.

Напомним, в Кемерово задержали нескольких человек, ответственных за пожаробезопасность центра. Некоторым уже предъявили обвинение. В среду, 28 марта, началось прощание с жертвами пожара в Кемерово.