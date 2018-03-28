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Названы причины смерти Мавроди

Комментариев: 2
Сергей Мавроди страдал несколькими хроническими заболеваниями одновременно и много пил.
Раскрыты причины смерти Мавроди
Раскрыты причины смерти Мавроди
ТАСС

Причиной смерти Сергея Мавроди стал острый инфаркт миокарда. Помимо этого, основатель финансовой пирамиды МММ страдал рядом серьезных хронических заболеваний. Об этом сообщает радиостанция Говорит Москва со ссылкой на источник в медицинских кругах

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Сообщается, что основатель финансовой пирамиды МММ страдал язвой 12-перстной кишки, которая перфорировалась и развилось кровотечение. Одновременно с этим у Сергея Мавроди случился острый инфаркт миокарда в нижней стенке левого желудочка сердца. Достаточно долгое время Мавроди страдал от выраженного атеросклероза венечных артерий с 75% стеноза. Помимо этого, основатель финансовой пирамиды много пил – при вскрытии были обнаружены признаки хронической алкогольной интоксикации.

Напомним, Мавроди умер 26 марта в Боткинской больнице на 63-м году жизни. Ему стало плохо на автобусной остановке в Москве, скорую вызвал случайный прохожий.

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Теги: Мавроди, МММ, смерть, болезни, причины смерти
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Комментариев (2)
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MNI1957    28.03.2018, 13:49
Оценка:  0
MNI1957
видимо рубель потерял.вот сердечко и ёкнуло
boriss11    28.03.2018, 13:40
Оценка:  +2
boriss11
земля тебе стекловатой,аферист
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