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США готовы платить большую цену, чтобы реагировать на угрозу РФ - Госдеп

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Соединенные Штаты пошли на беспрецедентный шаг - выдворение сразу 60 российских дипломатов. Это свидетельствует о серьезном отношении к угрозе РФ.
Пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт
Пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт

Уже 27 стран и НАТО объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. В Государственном департаменте США заявили, что на данный момент страны объявлено о высылке 151 российского дипломата. Пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт, на брифинге в Вашингтоне в среду, 28 марта, прокомментировала такое решение стран, сообщает УНИАН.

"Вместе с нашим объявлением, вы видели беспрецедентную волну аналогичных действий и выдворений, совершенных другими правительствами, нашими глобальными партнерами и нашими союзниками", - заявила Науэрт.

"Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, НАТО и теперь 25 других стран на данный момент объявили о выдворении 151 российского сотрудника", - заявила пресс-секретарь.

При этом она привела статистику по некоторым странам. В частности, Украина решила выдворить 13 россиян, НАТО - 7, Франция, Германия, Польша, Канада - все по 4, Литва, Чехия, Молдова - по 3, Нидерланды, Дания, Албания, Италия, Испания, Австралия - все по 2, Румыния Эстония, Латвия, Хорватия, Швеция, Македония, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Бельгия и Ирландия - все по 1.

Она подчеркнула, что США решили выдворить наибольшее количество дипломатов за один раз – 60 человек - чего не было раньше.

"Это свидетельствует о том, как серьезно мы относимся к угрозе, которую представляет Россия, и это является признаком нашей готовности ввести большую цену с целью реагирования на это и другие безрассудные и дестабилизирующие действия", - подчеркнула Науэрт.

 

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Теги: Россия, Россия-США, США, Дипломатия, госдепартамент США, Госдеп, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Скайридер    28.03.2018, 13:08
Оценка:  +8
Скайридер
США готовы платить большую цену? Речь идет о том, что они готовы "ввести большую цену" для РФ и лично я не сомневаюсь, что российская федерация врядли в будущем будет существовать, в ее нынешнем виде, это просто невозможно.
#путинсосёт. Конец!
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