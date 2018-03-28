Умер конструктор оружия Виктор Калашников

27 марта скончался сын известного конструктора Михаила Калашникова.

Конструктор ушел из жизни в возрасте 75 лет sputnik.ru

В Россия на 75-м году жизни скончался конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников, который является сыном создателя знаменитого автомата.

Об этом сообщает ТАСС.



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“27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников - советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна Калашников, кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова“, - сообщил Ижевский государственный технический университет.

Конструктор работал в отделе главного бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода.

Он участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова, его коллективом были разработаны пистолеты- пулеметы Бизон-2 и Витязь-СН.

Напомним, 23 декабря 2013 года в Удмуртии скончался Михаил Калашников. Позднее, в сентябре 2017 года, на памятнике оружейнику Калашникову, который установили в Москве, был обнаружен чертеж немецкого автомата времен Второй мировой StG 44.