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Это провал - Захарова о документе с обвинениями против РФ

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Британцы представили факты, благодаря которым перевели Россию из категории "с высокой долей вероятности" виновных в отравлении Скрипаля, в категорию "виновных без малейшего сомнения".
В посольстве Великобритании в Москве провели брифинг для 80 дипломатов
В посольстве Великобритании в Москве провели брифинг для 80 дипломатов
twitter.com/ukinrussia

В сети появилась презентация о деле Скрипаля, которую показывали на закрытом брифинге в британском посольстве. Россия в ней названа виновной “без малейшего сомнения“. Презентацию в среду, 28 марта, опубликовал Коммерсант.

Как сообщалось, сам брифинг состоялся в четверг, 22 марта в посольстве Великобритании в Москве. На нем присутствовали 80 дипломатов из разных стран, находившихся в столице РФ.

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Презентация состоит из шести слайдов, и в основном повторяет уже высказанные ранее тезисы Лондона, но с одним важным исключением: Россия там из категории “с высокой долей вероятности“ виновных в отравлении Сергея Скрипаля переведена в категорию “виновных без малейшего сомнения“.

В презентации описывается хронология событий с 4 марта, когда в бессознательном состоянии были обнаружены Сергей и Юлия Скрипаль, а затем само вещество Новичок.

Один из участников британского брифинга, посол США в России Джон Хантсман, в интервью журналистам заявил, что представленная в презентации позиция Лондона показалась ему “весьма убедительной“.

“Они (британцы – ред.) подготовили очень качественный и убедительный обзор этого инцидента, сравнив его с похожими случаями, имевшими место в прошлом“,- добавил посол.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook посетовала, что презентацию “не передают российской стороне и не предают гласности“.

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“Это провал Терезы Мэй (премьера Великобритании - ред.). Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке“, — написала она.

Ранее Захарова в эфире российского телеканала пообещала Великобритании подготовить “исторический сюрприз“.
 

 

 

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Теги: Россия, документы, Великобритания, Скрипаль, отравление, Захарова, МИД РФ
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Комментариев (1)
para-trooper    28.03.2018, 13:36
Оценка:  +2
para-trooper
Их картинкам доверяют гораздо больше, чем тем, кто даже чужое видео впаривает в качестве подтверждения своих военных операций.
Репутации Великобритании и России сейчас просто не сравнимы - Россия уверенно зарекомендовала себя в последние годы как тот, кому явно не стоит доверять.
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