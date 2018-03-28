Это провал - Захарова о документе с обвинениями против РФ

Британцы представили факты, благодаря которым перевели Россию из категории "с высокой долей вероятности" виновных в отравлении Скрипаля, в категорию "виновных без малейшего сомнения".

В посольстве Великобритании в Москве провели брифинг для 80 дипломатов twitter.com/ukinrussia

В сети появилась презентация о деле Скрипаля, которую показывали на закрытом брифинге в британском посольстве. Россия в ней названа виновной “без малейшего сомнения“. Презентацию в среду, 28 марта, опубликовал Коммерсант.

Как сообщалось, сам брифинг состоялся в четверг, 22 марта в посольстве Великобритании в Москве. На нем присутствовали 80 дипломатов из разных стран, находившихся в столице РФ.

Читай также: Захарова: Запад проявил агрессию в момент трагедии

Презентация состоит из шести слайдов, и в основном повторяет уже высказанные ранее тезисы Лондона, но с одним важным исключением: Россия там из категории “с высокой долей вероятности“ виновных в отравлении Сергея Скрипаля переведена в категорию “виновных без малейшего сомнения“.

В презентации описывается хронология событий с 4 марта, когда в бессознательном состоянии были обнаружены Сергей и Юлия Скрипаль, а затем само вещество Новичок.

Один из участников британского брифинга, посол США в России Джон Хантсман, в интервью журналистам заявил, что представленная в презентации позиция Лондона показалась ему “весьма убедительной“.

“Они (британцы – ред.) подготовили очень качественный и убедительный обзор этого инцидента, сравнив его с похожими случаями, имевшими место в прошлом“,- добавил посол.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook посетовала, что презентацию “не передают российской стороне и не предают гласности“.

Читай также: Лавров назвал “хамством“ высылку дипломатов РФ

“Это провал Терезы Мэй (премьера Великобритании - ред.). Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке“, — написала она.

Ранее Захарова в эфире российского телеканала пообещала Великобритании подготовить “исторический сюрприз“.

