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Российским фанам запретили баннер "Россия - это Зимняя вишня"

Спецтема: Пожар в ТЦ в Кемерово
Комментариев: 2
Служба безопасности стадиона в Санкт-Петербурге сняла "провокационный" баннер футбольных болельщиков о трагедии в Кемерово перед началом матча Россия - Франция.
Обе команды почтили жертв трагедии
Обе команды почтили жертв трагедии
championat.com

Перед началом товарищеского футбольного матча между командами сборной России и Франции, служба безопасности стадиона Санкт-Петербург сняла фанатский банер российских болельщиков приуроченный к трагедии в Кемерово. 

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Об этом сообщает издание Чемпионат.

Охрана стадиона “попросила“ болельщиков снять растяжку до начала матча. “Наша страна - это Зимняя вишня. А мы в ней - это контактный зоопарк!“, - гласила надпись на баннере.

Баннер о скорби разрешили оставить
Баннер о скорби разрешили оставить
championat.com

Другой баннер “Кемерово 25.03.2018. Скорбим“ разрешили оставить на трибуне.

Матч начался с минуты молчания и футболисты почтили память жертв.

Напомним, 28 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, журналистам, что цифры, озвученные по пропавшим без вести при пожаре еще не могут считаться окончательными, так как ведется следствие.

В тоже время, инструктор детской площадки Сергей Сочинский заявил, что очаг пожара был в батутной яме, огонь мог вспыхнуть из-за замыкания проводки.

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Теги: Кемерово, трагедия, футбол, фанаты, Россия, Франция, баннер
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Комментариев (2)
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AloneInNight    28.03.2018, 15:12
Оценка:  +1
AloneInNight
Расстрелять всех
anONE    28.03.2018, 14:17
Оценка:  +8
anONE
Да, РФ это действительно зоопарк "зимняя вишня". Пока не пройдет референдум о независимости республик, эта чудовищная грязь и ужасный позор будет продолжаться.
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