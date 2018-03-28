Российским фанам запретили баннер "Россия - это Зимняя вишня"

Служба безопасности стадиона в Санкт-Петербурге сняла "провокационный" баннер футбольных болельщиков о трагедии в Кемерово перед началом матча Россия - Франция.

Перед началом товарищеского футбольного матча между командами сборной России и Франции, служба безопасности стадиона Санкт-Петербург сняла фанатский банер российских болельщиков приуроченный к трагедии в Кемерово.

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Об этом сообщает издание Чемпионат.

Охрана стадиона “попросила“ болельщиков снять растяжку до начала матча. “Наша страна - это Зимняя вишня. А мы в ней - это контактный зоопарк!“, - гласила надпись на баннере.

Баннер о скорби разрешили оставить championat.com

Другой баннер “Кемерово 25.03.2018. Скорбим“ разрешили оставить на трибуне.

Матч начался с минуты молчания и футболисты почтили память жертв.

Напомним, 28 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, журналистам, что цифры, озвученные по пропавшим без вести при пожаре еще не могут считаться окончательными, так как ведется следствие.

В тоже время, инструктор детской площадки Сергей Сочинский заявил, что очаг пожара был в батутной яме, огонь мог вспыхнуть из-за замыкания проводки.