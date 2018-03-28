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В России кемеровскую трагедию назвали "ударом в спину Путину"

Спецтема: Пожар в ТЦ в Кемерово
Комментариев: 9
Елена Мизулина выразила свои соболезнования президенту России. Она также подвергла порицанию тех, кто за его спиной "бездарно" проваливает то, что он "пробивая стены, решает".
Член Совета Федерации Елена Мизулина
Член Совета Федерации Елена Мизулина
ТАСС

Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила в эфире российского ТВ, что масштабный пожар в Кемерово, в котором погибли десятки людей, это – удар в спину президенту России Владимиру Путину, сообщает Радио Свобода.

С таким заявлением Мизулина выступила в эфире телешоу Вечер с Владимировым Соловьевым.

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“Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Для него это удар в спину, это страшное потрясение! …Потому что то, что он делает сегодня для России - невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, внутри проводя реформы невероятной силы. <…> И вдруг - так бездарно! За его спиной! А ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает. <…> Он у нас духовный воин, сильный. Но ему тоже наша поддержка нужна!“, - сказала Мизулина.

В это же время, вечером 27 марта, в Москве во время траурного митинга скандировали “Путина – в отставку“, “Россия без Путина“, “Кемерово, мы с тобой“, “Правду! Правду!“ и “Убийцам детей не место в Кремле“.

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Напомним, 27 марта в центре Кемерово прошел стихийный митинг, на который собралось несколько тысяч человек. Люди требовали от властей достоверной информации о количестве погибших во время пожара в ТРЦ Зимняя вишня.

28 марта глава МЧС России заявил, что пропавших без вести при пожаре в Кемерово нет, 64 погибших - окончательные данные. Однако впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что цифры по жертвам могут уточнятся.

Также отметим, что 27 марта губернатор Кемеровской области Аман Тулеев извинился перед Путиным, а не перед людьми, за пожар в торговом центре Зимняя вишня. 

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Теги: Россия, Путин, Владимир Путин, Елена Мизулина, пожар в кемерово
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Комментариев (9)
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MATROS    28.03.2018, 15:33
Оценка:  0
MATROS
Ну, все, держитесь! У меня проснулась совесть.
Ser7    28.03.2018, 15:26
Оценка:  0
Ser7
Ему некогда оглядываться.
То Эрдоган нож в спину,то Томагавк в задницу, а теперь еще и поджарить решили.

А если серьезно - пора престарелому маразматику в отставку .

Погибли дети - а они все ввп жалеют. Полярная белая лисичка .
Huper!    28.03.2018, 14:45
Оценка:  +5
Huper!
Детей еще нарожают, а репутацию путина не дай Бог опозорить
Coюзник    28.03.2018, 14:28
Оценка:  +9
Coюзник
Она выражает соболезнование Путину!!!! Это маразм!!!
Coюзник    28.03.2018, 14:30
Оценка:  +5
Coюзник
Их граждане потеряли самое дорогое .... детей!!! а она выражает соболезнование царю что видители пошатнулся его имедж. Как это типа они посмели сгореть ...
Кайдаш    28.03.2018, 14:23
Оценка:  +9
Кайдаш
Вот это зачётный поцелуй в шоколадный глаз... Там дети погибли, а она пуйлу дупу лижет (((
Колишній-східняк    28.03.2018, 14:02
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Безпутинанетрассиии
anONE    28.03.2018, 14:00
Оценка:  +6
anONE
Почему до сих пор не отправлено в отставку преступное руководство? Это кремлёвский бандитизм и коррупция...
Estranged    28.03.2018, 13:57
Оценка:  +11
Estranged
вылизала так, что Пуйлу тебе больно сесть будет
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