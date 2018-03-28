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Песков прокомментировал ситуацию с пропавшими в Кемерово

Спецтема: Пожар в ТЦ в Кемерово
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В МЧС РФ сообщили, что пропавших без вести при пожаре в Кемерово нет, но в Кремле предлагают не спешить с выводами.
Песков комментирует пропавших без вести в Кемерово
Песков комментирует пропавших без вести в Кемерово
EPA/UPG

В среду 28 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил  журналистам, что цифры, озвученные по пропавшим без вести при пожаре в Кемерово еще не могут считаться окончательными, так как ведется следствие. Об этом сообщают РИА Новости.

На вопрос журналистов о том, какому органу нужно верить, когда речь идет о тех, кто пропал без вести при пожаре, Песков сказал, что пока не следует верить никому.

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“Сейчас ведется следствие, соответственно, в момент следствия любая информация не может считаться информацией от первоисточника, потому что конечная цифра, конечно, будет представлена по результатам следствия“, — сказал пресс-секретарь президента. Также он отказался давать оценку действиям администрации Кемерово. “Это не моя работа“ - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что вокруг трагедии в ТРЦ Зимняя Вишня сейчас распространяется очень много слухов, и действия некоторых людей не способствуют получению гражданами достоверной информации о произошедшем.

Напомним, 28 марта в МЧС РФ сообщили, что пропавших без вести в Кемерово нет. Погибло 64 человека, в больницах остаются 14 пострадавших, среди них двое детей. Еще 65 человек, в том числе 25 детей, проходят амбулаторное лечение. 

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Теги: Кемерово, пожар, трагедия, Песков
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