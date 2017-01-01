Польша подписала контракт на поставку систем ПРО Patriot

Американские системы противоракетной обороны Patriot прибудут в Польшу в 2022 году. Стоимость контракта составляет 4,75 млрд долларов, говорится в подписанном контракте между странами.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение на поставку американских систем ПРО Patriotв рамках программы Висла. Об этом в среду, 28 марта, сообщает Радио Польша.

Отмечено, что в церемонии подписания соглашения в Варшаве приняли участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и посол США в Варшаве Пол Джонс.

По словам Дуды, благодаря подписанному соглашению Польша присоединится к мировой элите.

"Эта система послужит основой противоракетной обороны Польши на ближайшие десятилетия. Само собой, с годами она будет обновляться. Самое главное, что начало положено, что Польша присоединяется к элитным государствам, в распоряжении которых находится система ПРО Patriot", - отметил польский президент.

Ожидается, что первые системы Patriotприбудут в Польшу в 2022 году. Стоимость контракта составляет 4,75 млрд долларов.

Напомним, осенью 2017 года Госдеп США одобрил продажу Польши систем ПРО Patriot. Ранее также сообщалось, что в Польше ожидают увеличения военного контингента США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet