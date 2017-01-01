Черногория вышлет дипломата и запретит работу почетного консула РФ

Это решение принято в соответствии с мероприятиями, предпринятыми странами ЕС и НАТО в связи с деятельностью России и газовым нападением на территории Британии, которое Черногория немедленно осудила, говорится в заявлении.

Правительство Черногории приняло решение о высылке одного российского дипломата, а также отзыве своего согласия на деятельность в стране почетного консула РФ. Об этом в среду, 28 марта, сообщает пресс-служба кабмина страны.

"Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве России, персоной нон грата, а также отозвать согласие на деятельность почетного консула РФ в Черногории", - говорится в заявлении.

Отмечается, что высылаемый дипломат должен покинуть страну в семидневный срок.

"Черногория приняла это решение в координации с союзниками, в соответствии с мероприятиями, которые были приняты странами ЕС и НАТО в связи с деятельностью России и газовым нападением на территории Соединенного Королевства, которое Черногория в знак солидарности с британскими партнерами немедленно осудила", - говорится в заявлении.

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