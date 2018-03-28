Всего в богослужениях в РФ в прошлом году приняли участие почти 18 тысяч спасателей и пожарных.

5 тысяч МЧСников приняли участие в молебне в храме Христа Спасителя в Москве

МЧСников в РФ привлекают к молебнам о ниспослании дождя

МЧСников в РФ привлекают к молебнам о ниспослании дождя

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России принимают участие в молебнах с просьбой к Всевышнему ниспослать или прекратить выпадение осадков.

Об этом сообщает российский блогер Дмитрий Чернышев.

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Так в мае прошлого года в российском Кировграде в связи с анамальной жарой руководство 13 отряда Федеральной противопожарной службы приняло решение обратиться за помощью к “вышестоящей инстанции“ - отслужить молебен небесным силам о ниспослании дождя.

В сентябре прошлого года, рассказывает Чернышев, около пяти тысяч спасателей и пожарных приняли участие в благодарственном молебне в честь образа Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина в храме Христа Спасителя в Москве.

“Всего в богослужениях в РФ в прошлом году приняли участие почти 18 тысяч сотрудников МЧС России в более чем в 1,1 тыс. православных храмах России“, - пишет Чернышев.

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Кроме того, в июле прошлого года святейший патриарх Кирилл и глава МЧС РФ Пучков подписали Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Напомним, в центре Москвы (Россия) на Пушкинской площади вечером 27 марта прошла массовая акция протеста. В ходе масштабного митинга люди, кроме прочего начали скандировать требование отправить в отставку в очередной раз переизбранного президента РФ Владимира Путина.