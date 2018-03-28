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МЧСников в РФ привлекают к молебнам о ниспослании дождя

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Всего в богослужениях в РФ в прошлом году приняли участие почти 18 тысяч спасателей и пожарных.
МЧСников в РФ привлекают к молебнам о ниспослании дождя
© kp.ru
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  • 5 тысяч МЧСников приняли участие в молебне в храме Христа Спасителя в Москве
  • Пожарные и спасатели в РФ особо почитают икону Неопалимая купина
  • Спасатели хотят, чтобы такие мероприятия стали традиционными
  • После молебнов священники освящают технику и служебные помещения
  • В подразделениях МЧС часто проводят духовные мероприятия
  • Патриарх Кирилл и глава МЧС РФ Пучков подписали Соглашение о сотрудничестве
МЧСников в РФ привлекают к молебнам о ниспослании дождя
5 тысяч МЧСников приняли участие в молебне в храме Христа Спасителя в Москве
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Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России принимают участие в молебнах с просьбой к Всевышнему ниспослать или прекратить выпадение осадков.

Об этом сообщает российский блогер Дмитрий Чернышев.

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Так в мае прошлого года в российском Кировграде в связи с анамальной жарой руководство 13 отряда Федеральной противопожарной службы приняло решение обратиться за помощью к “вышестоящей инстанции“ - отслужить молебен небесным силам о ниспослании дождя. 

В сентябре прошлого года, рассказывает Чернышев, около пяти тысяч спасателей и пожарных приняли участие в благодарственном молебне в честь образа Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина в храме Христа Спасителя в Москве.

“Всего в богослужениях в РФ в прошлом году приняли участие почти 18 тысяч сотрудников МЧС России в более чем в 1,1 тыс. православных храмах России“, - пишет Чернышев.

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Кроме того, в июле прошлого года святейший патриарх Кирилл и глава МЧС РФ Пучков подписали Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Напомним, в центре Москвы (Россия) на Пушкинской площади вечером 27 марта прошла массовая акция протеста. В ходе масштабного митинга люди, кроме прочего начали скандировать требование отправить в отставку в очередной раз переизбранного президента РФ Владимира Путина.

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Теги: Россия, УПЦ МП, церковь, православие, МЧС
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Комментариев (4)
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Woodbrother    28.03.2018, 15:41
Оценка:  0
Woodbrother
Какя то необычная картина - рассейские военные с неоторванными погонами. Неужели такое бывает ?
Глод    28.03.2018, 15:38
Оценка:  +1
Глод
Российским МЧС-никам только на божью помощь и остаётся уповать.
Глод    28.03.2018, 15:18
Оценка:  +3
Глод
И как, помогает?
SANDMAN    28.03.2018, 15:12
Оценка:  +2
SANDMAN
дурни
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