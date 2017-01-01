В Израиле столкнулись два самолета

Самолет Boeing 737 двигался назад, чтобы отъехать от терминала для вылета в Берлин. Однако он столкнулся с хвостом Boeing 767 израильской авиакомпании El Al.

В израильском международном аэропорту возле терминала столкнулись два самолета - Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania Airlines и Boeing 767 израильской авиакомпании El Al. Об этом сообщает Israel National News.

"В среду утром в израильском Международном аэропорту имени Бен-Гуриона возле терминала столкнулись Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania Airlines и Boeing 767 израильской авиакомпании El Al", - говорится в сообщении.

Самолет Boeing 737 двигался назад, чтобы отъехать от терминала для вылета в Берлин. Однако он столкнулся с хвостом Boeing 767 израильской авиакомпании El Al, который должен был вылететь в Рим.

Пассажиров с обоих самолетов эвакуировали, жертв и пострадавших нет.

Ранее из-за пьяного пилота в Германии застряли более сотни пассажиров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet