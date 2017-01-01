Словакия отзывает посла в России для консультаций

Также сохраняется вероятность высылки из Словакии российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщили в МИД страны.

Словакия отзывает своего посла в России для консультаций. Об этом в среду, 28 марта, сообщает со ссылкой на главу МИД страны Мирослава Лайчака агентство Bloomberg.

Министр также заявил, что сохраняется вероятность высылки из Словакии российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Ранее Лайчак заявлял, что возможные меры против РФ могут быть приняты после получения предварительных результатов следствия, основанных на документально подтвержденных фактах. Он также выразил "полную солидарность с Великобританией - партнером и союзником Словакии".

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