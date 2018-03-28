Управляющая ТЦ Кемерова арестована, она заявляет о поджоге

На очереди решения по еще четырем фигурантам в деле о пожаре в ТЦ Зимняя вишня, в результате которого погибли 64 человека.

Заводский районный суд Кемерово арестовал управляющую торгового центра Зимняя вишня Надежду Судденок на два месяца, до 28 мая.

Защита настаивала на домашнем аресте. Судденок заявила, что обжалует решение, передает РИА Новости.

На суде обвиняемая заявила, что распоряжения о закрытии дверей кинотеатра не было. По ее мнению, причиной послужили технические неполадки.

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“Никакого распоряжения о закрытии дверей кинотеатра не было. Если это сделал конкретный сотрудник, то это была его личная халатность, за которую он должен нести ответственность… У нас были безбилетники, и их просто не пускали в зал. Никогда никакой борьбы с тем, что кто-то врывается в кинозалы, не было“, - сказала Судденок.

Она также выразила надежду, что суд полностью ее оправдает, ссылаясь на то, что не несет ответственности за технеисправности.

Надежда Судденок добавила, что контролеры кинотеатров после пожара отчитались ей, что вывели людей из залов.

“Я задавала каждому вопрос, и каждая отрапортовала мне, что все спасены кроме одного - администратора фитнеса, которая написала мне: Надежда Васильевна, выйти через коридор не можем, но мы все 13 человек живы-здоровы, стоим на крыше, нас будут спасать“, - уточнила она.

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Она акцентировала, что оба контроллера сообщили об эвакуации людей при свидетелях. Отвечая на вопрос о причинах пожара, обвиняемая заявила о поджоге.

“Я уверена, что это поджог. Опрашивала сотрудника, где возник пожар. Сотрудница на аттракционах услышала хлопок, повернулась и увидела столб огня. Огромный столб огня. Рядом - поролоновая куча. Если бы пожар, то был бы дым, тление. Был столб огня, был поджог“, - сказала она.

Кто именно поджег ТЦ, подозреваемая не знает.

Отмечается, что в ближайшее время будут оглашены решения по еще четырем фигурантам. Суд ожидают технический директор компании-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, и охранник, который, по версии следствия, после сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Напомним, 28 марта инструктор детской площадки Сергей Сочинский заявил следствию, что очаг пожара был в батутной яме, огонь мог вспыхнуть из-за замыкания проводки.