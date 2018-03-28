Умер актер и певец Олег Анофриев

Кроме прочего, Олег Анофриев озвучивал легендарные советские мультфильмы, такие как "Бременские музыканты", "Где обедал воробей?" и "Как Львенок и Черепаха пели песню".

Деятеля культуры не стало на 88-м году жизни kp.ru

Советский и российский актер театра и кино, автор песен и певец Олег Анофриев скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил актер и телеведущий Александр Олешко Instagram.

“Только что не стало Олега Анофриева. Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище. Спасибо, что одарили меня общением и дружбой. Царствие небесное“, — написал Олешко.

Известно, что он скончался после продолжительной болезни, о смерти актера сообщила его внучка.

Олег Анофриев родился 20 июля 1930 года. Окончил школу-студию МХАТ. Играл в Центральном детском театре, в Театре имени Маяковского, в Театре имени Моссовета.

Всего Анофриев сыграл в кино более 60 ролей.

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Он снимался в фильмах Простая история (1960), Алые паруса (1961), Коллеги (1962), Сказка о потерянном времени (1964), Северный вариант (1974), Первый рейс (1976), Кот в мешке (1978), Там, на неведомых дорожках (1982), Тайна виллы Грета (1983), Человек с бульвара Капуцинов (1989) и других.

Одна из последних по времени работ — небольшая роль в драме Опять надо жить (1999).

Также он исполнил свыше 200 песен. Голос Анофриева можно услышать в фильмах Земля Санникова и Принцесса цирка, мультфильмах Бременские музыканты и Как Львенок и Черепаха пели песню.

В 1969 году был удостоен звания народный артист РСФСР, а в 2004 году – звания народный артист России.

Олег Анофриев - Есть только миг 0:00 / 04:04

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