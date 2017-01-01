Экс-министр Каталонии сдалась властям Шотландии

В суде Эдинбурга 28 марта должно состояться первое слушание об экстрадиции экс-министра образования Каталонии Клары Понсати. Защита будет просить, чтобы ее отпустили под залог до завершения всего слушания, сообщает АР.

Бывший министр образования Каталонии Клара Понсати, которую Мадрид обвиняет в мятеже, сдалась полиции Шотландии, куда она поехала после предъявления обвинений. Об этом в среду, 28 марта, сообщает АP.

Отмечено, что Понсати, которая является профессором Университета Сент-Эндрюс, вернулась в Шотландию в марте после побега из Испании с экс-лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном.

Как сообщается, в суде Эдинбурга теперь должно состояться первое слушание по ее экстрадиции. Защита Понсати будет просить о том, чтобы ее отпустили под залог до завершения всего слушания.

Адвокат экс-министра заявил, что обвинения против Понсати связаны с политическим преследованием и его права человека "не могут быть гарантированы" в Испании.

Ранее сообщалось, что бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон останется под арестом в Германии, пока не будет принято решение по вопросу о его возможной выдаче Испании. Между тем в Испании сотни сторонников независимости Каталонии вышли на акции протеста против задержания экс-руководителей автономии и заблокировали ключевые автомагистрали региона.

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