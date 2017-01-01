Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-министр Каталонии сдалась властям Шотландии

Комментариев: 0
В суде Эдинбурга 28 марта должно состояться первое слушание об экстрадиции экс-министра образования Каталонии Клары Понсати. Защита будет просить, чтобы ее отпустили под залог до завершения всего слушания, сообщает АР.
Клара Понсати добровольно сдалась властям Шотландии
Клара Понсати добровольно сдалась властям Шотландии
АР

Бывший министр образования Каталонии Клара Понсати, которую Мадрид обвиняет в мятеже, сдалась полиции Шотландии, куда она поехала после предъявления обвинений. Об этом в среду, 28 марта, сообщает АP.

Отмечено, что Понсати, которая является профессором Университета Сент-Эндрюс, вернулась в Шотландию в марте после побега из Испании с экс-лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном.

Как сообщается, в суде Эдинбурга теперь должно состояться первое слушание по ее экстрадиции. Защита Понсати будет просить о том, чтобы ее отпустили под залог до завершения всего слушания.

Адвокат экс-министра заявил, что обвинения против Понсати связаны с политическим преследованием и его права человека "не могут быть гарантированы" в Испании.

Ранее сообщалось, что бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон останется под арестом в Германии, пока не будет принято решение по вопросу о его возможной выдаче Испании. Между тем в Испании сотни сторонников независимости Каталонии вышли на акции протеста против задержания экс-руководителей автономии и заблокировали ключевые автомагистрали региона.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Испания, экстрадиция, Каталония, Шотландия, референдум в Каталонии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь