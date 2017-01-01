В ЕС упростят перемещение войск

Евросоюз планирует до 2025 года создать Оборонный союз. В связи с этим, создан план действий по решению вопросов в сфере перемещения войск по территории стран-членов ЕС и НАТО.

Европейский союз обнародовал план действий по решению проблемных вопросов в сфере перемещения войск по территории стран-членов ЕС и НАТО. Об этом сообщает Укринформ.

Как отмечается, инициатива является частью политики ЕС по созданию Оборонного союза в перспективе до 2025 года.

"План действий нацелен способствовать военной мобильности (перемещение военнослужащих, военной техники, материалов) в пределах Евросоюза и вне его. Упрощение перемещения воинских подразделений и средств является важным фактором для безопасности европейских граждан", - заявили в Еврокомиссии.

Помимо этого, план действий определяет ряд оперативных мероприятий, которые касаются упрощения, урегулирования и отмены препятствий для военной мобильности.

Высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила, что вопрос обеспечения военной мобильности является важным для углубления сотрудничества в сфере безопасности и обороны не только среди стран ЕС, но и одним из приоритетов партнерства с НАТО.

Напомним, В ЕС планировали создать собственную армию к 2018 году.

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