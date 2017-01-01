США ждут от Чехии выдачи российского хакера

В Соединенных Штатах заявили, что понесли больший урон и раньше потребовали экстрадиции хакера, чем Россия. Поэтому имеют все основания рассчитывать на его выдачу.

Спикер Палаты представителей США Пол Райан заявил, что имеют все основания полагать и ожидать, что российский хакер Никулин будет экстрадирован в Америку, а не в Россию. Об этом в среду, 28 марта, сообщает Радио Свобода.

"Соединенные Штаты имеют право приоритета в отношении того, чтобы он был экстрадирован в США, как в связи с тяжестью преступления, от которого пострадали США, а также по времени запроса на экстрадицию", – сказал конгрессмен.

В прошлом году суд в Чехии постановил, что 30-летнего Евгения Никулина можно выдать и США, и России. Окончательное решение в отношении страны выдачи россиянина долежн одобрить министр юстиции Чехии.

В США его обвиняют в хищении информации в интернет-компаний LinkedIn, Dropbox и ряда других. Его адвокаты утверждают, что агенты ФБР США пытались добиться от него признаний во взломе ресурсов Демократической партии США в ходе президентской кампании Хиллари Клинтон.

Россия также обращалась с требованием экстрадиции Никулина по обвинению в краже, организованной через интернет.

Евгений Никулин был арестован чешской полицией в сотрудничестве с ФБР США в октябре 2016 на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США.

После его ареста Москва обвинила Вашингтон в преследовании ее граждан и пообещала бороться за экстрадицию Никулина.

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