Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США ждут от Чехии выдачи российского хакера

Комментариев: 0
В Соединенных Штатах заявили, что понесли больший урон и раньше потребовали экстрадиции хакера, чем Россия. Поэтому имеют все основания рассчитывать на его выдачу.
Спикер Палаты представителей США Пол Райан
Спикер Палаты представителей США Пол Райан

Спикер Палаты представителей США Пол Райан заявил, что имеют все основания полагать и ожидать, что российский хакер Никулин будет экстрадирован в Америку, а не в Россию. Об этом в среду, 28 марта, сообщает Радио Свобода.

"Соединенные Штаты имеют право приоритета в отношении того, чтобы он был экстрадирован в США, как в связи с тяжестью преступления, от которого пострадали США, а также по времени запроса на экстрадицию", – сказал конгрессмен.

В прошлом году суд в Чехии постановил, что 30-летнего Евгения Никулина можно выдать и США, и России. Окончательное решение в отношении страны выдачи россиянина долежн одобрить министр юстиции Чехии.

В США его обвиняют в хищении информации в интернет-компаний LinkedIn, Dropbox и ряда других. Его адвокаты утверждают, что агенты ФБР США пытались добиться от него признаний во взломе ресурсов Демократической партии США в ходе президентской кампании Хиллари Клинтон.

Россия также обращалась с требованием экстрадиции Никулина по обвинению в краже, организованной через интернет.

Евгений Никулин был арестован чешской полицией в сотрудничестве с ФБР США в октябре 2016 на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США.

После его ареста Москва обвинила Вашингтон в преследовании ее граждан и пообещала бороться за экстрадицию Никулина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, хакеры, Чехия, экстрадиция, хакер, россияне
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь