В Санкт-Петербурге горит автоцентр
В Санкт-Петербурге загорелся автоцентр Hyundai. Информации о пострадавших в результате пожара нет. Очевидцы отметили, что сообщения об эвакуации, как и сигнализации, не было.
В российском городе Санкт-Петербург в среду, 28 марта, загорелся автоцентр Hyundai. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Telegram-канал Лентача.
Информации о пострадавших в результате пожара нет.
#новость #молния #рольф #петербург #сейчас на Савушкина горит автоцентр. Какая-то странная весна в этом году. @fontanka_news не знаете что случилось? #пожар pic.twitter.com/84aOutSvct— Саша (@sashaschure) 28 марта 2018 г.
Напомним, 25 марта в российском городе Кемерово в ТРЦ Зимняя вишня произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
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