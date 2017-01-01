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Британия проверит 706 виз богатых россиян

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Ранее заявители на визы для инвесторов должны были иметь минимум 1 млн фунтов стерлингов для инвестирования в экономику Великобритании. После 2014 года эта цифра была увеличена до 2 миллионов.
Британия проверит 706 виз богатых россиян
УНН

Министерство внутренних дел Великобритании проверяет визы всех состоятельных россиян, выданные по программе привлечения инвесторов. Об этом заявила глава британского правительства Тереза Мэй, сообщает на The Times.

По словам Мэй, в рамках программы 706 состоятельных россиян получили британские визы в период с 2008 по 2015 годы. Ранее заявители на визы для инвесторов должны были иметь минимум 1 млн фунтов стерлингов для инвестирования в экономику Великобритании. После 2014 года эта цифра была увеличена до 2 миллионов.

Мэй отметила, что МВД изучает, правильно ли использовалась процедура получения подобных виз, которая открыта для граждан всех стран, и существуют ли в ней лазейки, позволяющие въезжать в Британию иностранцам, "которые не могут попасть в страну иным образом".

До этого глава парламентского комитета по вопросам внутренних дел призвал премьер-министра Великобритании начать изучение 706 виз, выданных россиянам, чтобы определить источник происхождения их денег.

Ранеепремьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что высылкой дипломатов в направили Москве сигнал о неприемлемости ее внешней политики.

 

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Теги: Россия, Британия, Дипломатия, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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