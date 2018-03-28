В РФ горел автобус с журналистами, ехавшими проверять ТЦ

В российском Владимире загорелся автобус с журналистами, которых везли освещать проверку пожарной безопасности торговых центров. Никто из пассажиров не пострадал.

В России во Владимирской области в автобусе, который перевозил журналистов, произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, пишет Интерфакс-Украина.

Как отмечается, загорелся моторный отсек автобуса ПАЗ, в котором журналисты и представители МЧС направлялись на проверку соблюдения пожарной безопасности местными торговыми центрами.

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Инцидент произошел в среду днем около остановки “Гостиница “Заря“.

“Журналисты и представитель МЧС выехали сегодня на автобусе, принадлежавшем ведомству, на проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах. Вскоре в салоне возникло задымление, а потом возгорание в моторном отсеке. Водитель оперативно эвакуировал пассажиров и ликвидировал возгорание. Никто из 12 человек, находившихся в автобусе, не пострадал“, - сказал представитель МЧС.

Журналистам был предоставлен другой автобус, на котором они продолжили рейд по торговым центрам.

Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. По последним данным, погибли 64 человека, больше половины из них - дети. Госпитализированы 15 человек. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.