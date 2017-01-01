Пожар в Кемерово: появились результаты экспертизы

Наиболее вероятной экспертам кажется версия с поджогом поролоновых кубиков.

Специалисты пожарной лаборатории МЧС, которые провели экспертизу пожара в кемеровском ТЦ Зимняя Вишня, объявили о предварительных результатах экспертизы. Причиной возгорания мог стать поджог. Об этом сообщает Комсомольская правда.

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Согласно предложенной экспертами версии событий, возгорание началось в детской комнате, где кто-то поджег один из поролоновых кубиков в сухом бассейне. Синтетическое вещество моментально вспыхнуло, огонь перекинулся на остальные кубики. Следующей загорелась свисавшая с потолка сетка, с нее пламя перебросилось на детский скалодром. Рассыпавшаяся на огненные куски отделка упала на пол и пол начал гореть.

Напомним, 28 марта арестованная по решению суда на 2 месяца директор ТЦ Надежда Судденок уже утверждала, что это был поджог. В произошедшем директор обвиняет цыган. По словам Надежды, молодые люди цыганской наружности неоднократно хулиганили в Зимней Вишне – играли, не оплачивая, в игровые автоматы, расписывали стены в туалете.

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Напомним, что по другой версии Следственного комитета, пожар произошел по причине замыкания электропроводки. Сейчас возбуждено уголовное дело по трем статьям, среди которых – нарушение правил пожарной безопасности.

28 марта сообщалось, что следствие определило очаг возгорания в ТЦ Кемерово.

Также напомним, что МЧС РФ сообщило, что пропавших без вести в результате пожара в Кемерово нет, в то время как пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что точные данные о пропавших до сих пор неизвестны, идет следствие.

Тем временем, оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в Youtube свою версию того, кто виноват в пожаре: