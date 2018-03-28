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В порту Италии произошел взрыв

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Инцидент произошел в итальянском порту Ливорно. Во время ремонтных работ взорвалась цистерна с химикатами, в результате погибли рабочие.
В итальянском порту Ливорно произошел взрыв
В итальянском порту Ливорно произошел взрыв

В итальянском порту Ливорно в среду, 28 марта, произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает La Repubblica.

Отмечается, что во время ремонтных работ взорвалась цистерна с химикатами.

Один из рабочих скончался на месте, другой был жив, когда пришли медики, но спасти его не удалось.

Ранее в египетской Александрии взорвалась бомба, заложенная под автомобиль.

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Теги: Италия, взрыв, жертвы, рабочие, порт, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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