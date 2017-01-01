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Мальта заявила об отзыве посла из РФ

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Правительство Мальты назвало отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля "серьезным вызовом для безопасности" и заявило, что полностью солидарно с Великобританией.
Мальта отзывает посла в России
Мальта отзывает посла в России

Правительство Мальты решило отозвать посла из Москвы для консультаций в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом во вторник, 28 марта, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Мальты Курт Фаруджияв соцсети Twitter.

"В контексте атаки в Солсбери правительство Мальты отзывает своего посла с Москвы для политических консультаций. Правительство Мальты полностью солидарно с правительством Великобритании в связи с этим серьезным вызовом для нашей общей безопасности", - написал он.

 

 

Напомним, ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. 

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России. На встрече в Брюсселе она подтвердила, что вещество, использовавшееся для атаки, принадлежит к группе Новичок.

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Теги: Россия, Британия, Дипломатия, мальта, Великобритания, дипломатические отношения, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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