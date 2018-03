Мальта заявила об отзыве посла из РФ

Правительство Мальты решило отозвать посла из Москвы для консультаций в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом во вторник, 28 марта, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Мальты Курт Фаруджияв соцсети Twitter.

"В контексте атаки в Солсбери правительство Мальты отзывает своего посла с Москвы для политических консультаций. Правительство Мальты полностью солидарно с правительством Великобритании в связи с этим серьезным вызовом для нашей общей безопасности", - написал он.

In the context of the Salisbury attack, the Gov of #Malta is recalling its Ambassador to #Russia from Moscow, for political consultations. @MaltaGov stands in full solidarity with @GOVUK in the face of this serious challenge to our common security. @JosephMuscat_JM @AbelaCarmelo