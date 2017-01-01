Мальта заявила об отзыве посла из РФ

Правительство Мальты назвало отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля "серьезным вызовом для безопасности" и заявило, что полностью солидарно с Великобританией.

Правительство Мальты решило отозвать посла из Москвы для консультаций в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом во вторник, 28 марта, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Мальты Курт Фаруджияв соцсети Twitter.

"В контексте атаки в Солсбери правительство Мальты отзывает своего посла с Москвы для политических консультаций. Правительство Мальты полностью солидарно с правительством Великобритании в связи с этим серьезным вызовом для нашей общей безопасности", - написал он.

In the context of the Salisbury attack, the Gov of #Malta is recalling its Ambassador to #Russia from Moscow, for political consultations. @MaltaGov stands in full solidarity with @GOVUK in the face of this serious challenge to our common security. @JosephMuscat_JM @AbelaCarmelo — Kurt Farrugia (@KurtFarrugia) 28 марта 2018 г.

Напомним, ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России. На встрече в Брюсселе она подтвердила, что вещество, использовавшееся для атаки, принадлежит к группе Новичок.

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