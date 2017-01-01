Два поляка получили по три года за избиение украинцев

Поляки на улице подошли к украинцам и потребовали от них денег. Когда денег не нашлось, они набросились на гастарбайтеров с палками и битыми бутылками. Один из нападавших натравил собаку.

Окружной суд в Пйотркове-Трибунальском в Польше, приговорил к трем годам тюрьмы двух поляков, которые напали и избили украинцев в июне 2017 года. Об этом во вторник, 27 марта, сообщают Wiadomosci Naszemiasto.

Инцидент произошел в июне, когда двух украинских гастарбайтеров, которые после работы на складе, избили четверо местных жителей.

20-летний поляк и его 40-летний "шурин", а также двое неустановленных мужчин потребовали от украинцев денег и провоцировали драку.

Украинцы пытались закончить спор мирно, но не имели требуемых денег. Тогда их жестоко избили палками, порезали битыми бутылками и забросали камнями. Один из нападавших спустил с поводка своего питбуля, который сильно покусал одного из украинцев.

После инцидента 19-летний парень несколько месяцев скрывался от полиции, но был задержан. Как выяснилось, ранее молодой человек уже был осужден. Рассмотрев все обстоятельства дела Окружной суд Пйотркова не нашел оправдательных обстоятельств для изменения приговора и приговорил обоих мужчин к трем годам ареста.

Ранее в Польше украинца избили в трамвае. Также в Польше избили студентов из Украины.