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Сербия отправила военные самолеты в сторону Косово

Комментариев: 1
Несколько сербских самолетов заметили над пограничным поселком Прешево. Они напугали местных албанцев, которые утверждают, что не видели такого со времен последней войны.

Сербские военные самолеты были замечены на границе непризнанного Косово. Видео с самолетами разместил в среду, 28 марта, косовский канал RTK в своем Facebook.

"Боевые самолеты Сербии на границе Косово", - подписано видео в соцсети.

В частности, указано, что несколько сербских самолетов заметили над пограничным поселком Прешево. Они напугали местных албанцев, которые утверждают, что не видели такого со времен последней войны. В Албании назвали появление самолетов сербской провокацией.

Напомним, полиция Косово 26 марта задержала директора канцелярии в правительстве Сербии по Косово и Метохии Марко Джурича. Вскоре стало известно, что в Косово распалась правительственная коалиция из-за задержания дипломата.

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Теги: Косово, авиация, самолет, граница, Сербия, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Erw    28.03.2018, 19:44
Оценка:  0
Erw
А в чём проблема? Косово - территория Сербии, сепаратисты. Давно пора этих цыган поставить на место, и ликвидировать эту перевалочную базу наркоторговцев.
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