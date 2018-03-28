Сербия отправила военные самолеты в сторону Косово
Сербские военные самолеты были замечены на границе непризнанного Косово. Видео с самолетами разместил в среду, 28 марта, косовский канал RTK в своем Facebook.
"Боевые самолеты Сербии на границе Косово", - подписано видео в соцсети.
В частности, указано, что несколько сербских самолетов заметили над пограничным поселком Прешево. Они напугали местных албанцев, которые утверждают, что не видели такого со времен последней войны. В Албании назвали появление самолетов сербской провокацией.
Напомним, полиция Косово 26 марта задержала директора канцелярии в правительстве Сербии по Косово и Метохии Марко Джурича. Вскоре стало известно, что в Косово распалась правительственная коалиция из-за задержания дипломата.
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