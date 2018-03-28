Путин о трагедии в Кемерово: Там очень много "почему"

Путин заявил, что расследование трагедии в Кемерово должно быть "максимально объективным и прозрачным". Он поручил Бастрыкину встретиться с пострадавшими и родственниками погибших.

Президент РФ Владимир Путин призвал своих подчиненных расследовать все возможные версии пожара в ТЦ Зимняя вишня, в результате которого погибли 64 человека. Об этом он сказал 28 марта на встрече с председателем СК Александром Бастрыкиным и главой Минздрава Вероникой Скворцовой, передает РИА Новости.

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Глава российского государства отметил, что нужно провести ряд экспертиз, по итогам которых составить итоговую версию - почему это произошло.

“Но чего бы там ни было и к каким бы выводам следствие не пришло, остается все-таки непонятным: почему ничего не сделано для исправления вышедшей из строя системой сигнализации? Почему вручную не была использована кнопка оповещения, почему двери оказались закрытыми, там очень много “почему“, — отметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что расследование должно быть “максимально объективным и прозрачным“. Он поручил Бастрыкину встретиться с пострадавшими и родственниками погибших, а также не затягивать расследование.

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“Столько, сколько нужно людей, столько туда и направьте с тем, чтобы не затягивать ничего“, — приказал он своим подчиненным.

Также Путин поручил найти документ об осмотре ТЦ Зимняя Вишня в 2016 году и узнать, кто подписывал эту бумаг, поскольку отметил для себя ряд странностей. “Что прочитал? Странно даже звучит: “без замечаний“, — сказал он.

По словам Бастрыкина, Следком РФ изучает договоры “на все виды обеспечения“, прежде всего, пожарной безопасности. Следователи активно работают с администрацией Кемерово и “людьми, которые давали разрешение на использование этого центра“. Также глава СК назвал “маловероятной“ версию возникновения пожара в от открытого огня. Вторая возможная причина — неисправность противопожарной системы.

Напомним, 27 марта в Москве митинговали из-за Кемерово. Звучали лозунги “Путина в отставку!“.

Отметим, что Путин 18 марта выиграл выборы президента РФ с рекордным результатом.