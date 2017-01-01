Эстония не впустила российского депутата на "встречу с соотечественниками"

РФ рассматривает принятое эстонской стороной решение как "недружественный акт, наносящий ущерб российско-эстонским отношениям", который "негативно отразится на перспективах взаимоуважительного диалога в духе добрососедства".

Эстония запретила въезд в страну депутату Госдумы РФ Константину Затулину. Об этом в среду, 28 марта, сообщило посольство России в республике.

Отмечается, что соответствующий запрет на посещение Эстонии для депутата приняло МВД республики.

По данным ведомства, Затулин намеревался прибыть в Эстонию для "проведения встреч с проживающими в Таллине и Нарве соотечественниками".

"Посольство рассматривает принятое эстонской стороной решение как откровенно недружественный акт, наносящий ущерб российско-эстонским отношениям и способный самым негативным образом отразиться на перспективах взаимоуважительного диалога в духе добрососедства, в пользу чего неоднократно высказывалось руководство Российской Федерации", - сообщили в посольстве.

Ранее сообщалось, что российскому политологу и пропагандисту Олегу Бондаренко отказали во въезде в ЕС.

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