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Эстония не впустила российского депутата на "встречу с соотечественниками"

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РФ рассматривает принятое эстонской стороной решение как "недружественный акт, наносящий ущерб российско-эстонским отношениям", который "негативно отразится на перспективах взаимоуважительного диалога в духе добрососедства".
Эстония запретила въезд в страну депутату Госдумы Затулину
Эстония запретила въезд в страну депутату Госдумы Затулину
Sputnik

Эстония запретила въезд в страну депутату Госдумы РФ Константину Затулину. Об этом в среду, 28 марта, сообщило посольство России в республике.

Отмечается, что соответствующий запрет на посещение Эстонии для депутата приняло МВД республики.

По данным ведомства, Затулин намеревался прибыть в Эстонию для "проведения встреч с проживающими в Таллине и Нарве соотечественниками".

"Посольство рассматривает принятое эстонской стороной решение как откровенно недружественный акт, наносящий ущерб российско-эстонским отношениям и способный самым негативным образом отразиться на перспективах взаимоуважительного диалога в духе добрососедства, в пользу чего неоднократно высказывалось руководство Российской Федерации", - сообщили в посольстве.

Ранее сообщалось, что российскому политологу и пропагандисту Олегу Бондаренко отказали во въезде в ЕС.

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Теги: Россия, Госдума РФ, МВД, Эстония, депутат, Госдума
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Источник: korrespondent.net

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