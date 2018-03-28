Португалия отзывает посла в РФ для консультаций

Страна не будет немедленно высылать российских дипломатов и подождет до 16 апреля, заявила госсекретарь МИД Португалии по вопросам европейских отношений.

Ана Паула Закариас заявила, что Португалия решила отозвать своего посла в России для консультаций

Власти Португалии решили отозвать своего посла в России для консультаций. Об этом в среду, 28 марта, заявила госсекретарь МИД Португалии по вопросам европейских отношений Ана Паула Закариас, пишет Publico.

По словам дипломата, Португалия не будет немедленно высылать российских дипломатов и подождет до 16 апреля, когда будут известны результаты исследований, которые сейчас ведутся в Великобритании.

На данный момент только четыре страны Евросоюза никак не наказали Россию за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Так, Австрия, Кипр, Греция и Словения не заявили о выдворении российских дипломатов или отзыве своих послов из РФ для консультаций.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России. На встрече в Брюсселе она подтвердила, что вещество, использовавшееся для атаки, принадлежит к группе Новичок.

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