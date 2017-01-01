На границе с Венгрией задержали шесть нелегалов

Пограничники задержали группу лиц, которые, преодолев заградительный забор, попытались незаконно пересечь украино-венгерскую границу.

Пограничники задержали мигрантов на границе с Венгрией dpsu.gov.ua

На границе с Венгрией пограничники задержали шестерых нелегалов. Об этом в среду, 28 марта, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, около 6 часов утра пограничники заметили группу лиц, которые, преодолев заградительный забор, попытались незаконно пересечь украино-венгерскую границу.

Правонарушителей задержали на расстоянии 15 метров от линии границы.

"Ими оказались один мужчина и пять женщин без документов, все они сообщили, что являются гражданами Вьетнама и намеревались после незаконного пересечения государственной границы Украины улучшить условия своего проживания в одной из стран ЕС", - говорится в сообщении.

Для составления протоколов об административных правонарушениях и проведения фильтрационных мероприятий иностранцев доставили в отдел пограничной службы Лужники.

Ранее литовские пограничники задержали 14 нелегальных мигрантов из Шри-Ланки, которые спрятались в полуприцеп тягача с российскими номерами.

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