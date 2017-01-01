В Британии определили место, где отравили Скрипаля
Специалисты Скотланд-Ярда пришли к выводу, что бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в собственном доме в Солсбери. Об этом сообщила пресс-служба полиции Лондона.
"По итогам детального экспертно-криминалистического и научного исследования детективы полагают, что Скрипали впервые контактировали с нервно-паралитическим веществом по адресу своего проживания", - говорится в сообщении.
Специалисты выявили наибольшую концентрацию отравляющего вещества на входной двери квартиры. Оно также было обнаружено еще в нескольких местах в Солсбери, однако в меньшем количестве.
В полиции отметили, что работы в доме Скрипалей и его ближайших окрестностях продолжатся. На сбор улик может потребоваться от нескольких недель до месяцев.
Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России.
Мэй: В Солсбери могли отравиться более 130 человек
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