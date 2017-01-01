В Британии определили место, где отравили Скрипаля

Криминалисты обнаружили наибольшую концентрацию нервно-паралитического вещества на входной двери дома бывшего российского шпиона.

Специалисты Скотланд-Ярда пришли к выводу, что бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в собственном доме в Солсбери. Об этом сообщила пресс-служба полиции Лондона.

"По итогам детального экспертно-криминалистического и научного исследования детективы полагают, что Скрипали впервые контактировали с нервно-паралитическим веществом по адресу своего проживания", - говорится в сообщении.

Специалисты выявили наибольшую концентрацию отравляющего вещества на входной двери квартиры. Оно также было обнаружено еще в нескольких местах в Солсбери, однако в меньшем количестве.

В полиции отметили, что работы в доме Скрипалей и его ближайших окрестностях продолжатся. На сбор улик может потребоваться от нескольких недель до месяцев.

При этом правоохранители заверили, что риск для общественности "остается низким", а поиски улик "носят предупредительный характер".

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России.

Мэй: В Солсбери могли отравиться более 130 человек

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