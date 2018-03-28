В Сан-Франциско автомобиль наехал на группу людей

Водитель машины на высокой скорости атаковал пять человек после чего скрылся с места происшествия. Один из пострадавших позже скончался в больнице.

В американском городе Сан-Франциско автомобиль наехал на группу людей, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения, сообщает Fox News со ссылкой на официального представителя местной больницы.



Отмечается, что инцидент произошел утром 29 марта по местному времени (вечером среды по Киеву). Представитель полиции Джизель Линнейн заявила, что водитель совершил "акт физической расправы" по отношению к пяти пешеходам, после чего скрылся с места происшествия.

По информации телеканала, до происшествия между водителем фургона и группой из четырех или пяти человек произошла ссора, после чего он вышел из автомобиля и начал преследовать их с предметом, похожим на топор. По его словам, людям удалось разоружить мужчину, после чего он выехал на тротуар на высокой скорости.

По данным полиции, в результате атаки пострадали пять человек, но один из низ позже скончался в больнице. Правоохранители утверждают, это был единичный случай и безопасности общественности ничего не угрожает.

В Нью-Йорке авто врезалось в толпу, есть жертвы

Напомним, 31 октября 2017 года на Манхэттене в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус.

Жертвами инцидента стали восемь человек, еще более десяти были ранены.

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