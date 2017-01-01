ФСБ открыла дело на украинских поганичников - СМИ

В отношении сотрудников Госпогранслужбы, которые задержали судно под флагом РФ в Азовском море, открыли уголовное дело по статье угон водного транспорта.

Управление ФСБ России по республике Крым возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины, которые задержали крымский сейнер Норд в Азовском море. Об этом 28 марта сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на источник.

Отмечается, что согласно полученным данным, дело открыто по статье 211 Уголовного кодекса России "угон судна воздушного или водного транспорта".

Интерфакс подчеркивает, что пока не располагает официальным комментарием УФСБ по этому поводу.

Напомним, 26 марта Госпогранслужба Украины сообщила, что в украинских водах Азовского моря задержали рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России с экипажем из десяти человек на борту.

Задержанный корабль отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

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