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Мэй и Меркель намерены противостоять агрессии РФ

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На фоне инцидента в Солсбери канцлер и премьер-министр решили, что необходимо совместно противостоять усилившейся агрессии со стороны Москвы.
Тереза Мэй и Ангела Меркель на встрече в Брюсселе 22 марта
Тереза Мэй и Ангела Меркель на встрече в Брюсселе 22 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель договорились вместе противостоять "усилившейся агрессии со стороны России". Об этом 29 марта сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя офиса британского премьера.

Отмечается, что заявление было сделано по итогам телефонного разговора Мэй и Меркель.

"Премьер-министр начала разговор с того, что поблагодарила канцлера за надежную поддержку и солидарность после произошедшего в Солсбери нападения. Канцлер и премьер-министр сошлись на необходимости продолжения совместной работы по противостоянию усилившейся агрессии со стороны России", - сообщили в пресс-службе главы британского правительства.

Напомним, 4 марта бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери и на данный момент находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России.

В знак солидарности с Британией по инциденту в Солсбери ряд стран мира объявили о высылке российских дипломатов

По делу Скрипаля Британию уже поддержали 28 стран

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Теги: Россия, Британия, Меркель, Великобритания, Тереза Мэй, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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