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Германия просит место в Совбезе ООН

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На место непостоянного члена в Совбезе претендуют, помимо ФРГ, Бельгия и Израиль. Генассамблея ООН должна будет выбрать две страны.
Заседание Совета Безопасности ООН (архивное фото)
Заседание Совета Безопасности ООН (архивное фото)
Getty Images

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас призвал предоставить ФРГ место в Совете Безопасности ООН в 2019 и 2020 годах.

Берлин готов взять на себя больше ответственности, заверил Мас в среду, 28 марта, выступая в ООН в Нью-Йорке.

"Мы живем в такое время, когда в мире много конфликтов. Мы живем в такое время, когда мы в ООН больше, а не меньше, как полагают некоторые", - подчеркнул немецкий политик.

Он напомнил, что Германия является вторым по величине донором ООН и второй страной по числу миротворцев. В 2017 году страна внесла в бюджет ООН около 3,4 миллиарда евро, в миссиях организации задействованы 1300 германских миротворцев.

Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция), а также десяти непостоянных членов. Каждый год Генассамблея ООН избирает пять непостоянных членов на двухлетний срок по географическому принципу.

Пять мест выделено для государств Азии и Африки, одно - для стран Восточной Европы, два -  для государств Латинской Америки и Карибского бассейна и еще два - для стран Западной Европы и других. В этом году заявки в последней категории наряду с Германией также подали Бельгия и Израиль. Выборы пройдут 8 июня.

Источник: Русская служба DW

Напомним, с 1 января текущего года Польша стала непостоянным членом Совбеза ООН от стран Восточной Европы вместо Украины.

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Теги: ООН, Германия, ФРГ, совет безопасности оон, совбез
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Источник: korrespondent.net

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