Госдеп: США хотят мирного сотрудничества с Россией

Вашингтон полностью уверен в доказательствах Британии о причастности РФ к отравлению в Солсбери, но несмотря на это надеется в будущем наладить диалог с Москвой.

Представитель Госдепартамента США по работе с русскоязычными СМИ Ванесса Акер заявила, что США надеются в будущем наладить сотрудничество с Россией. Об этом она рассказала 28 марта эстонской газете Postimees.

"Мы очень надеемся на то, что в будущем у нас возникнет возможность для начала конструктивного диалога с Россией. Как уже сказали наш президент Дональд Трамп и посол США в России Джон Хантсман, мы хотим хороших отношений с Россией и будем делать все для того, чтобы это стало возможным. Но сейчас происходит то, что затрудняет наше общение", - отметила Акер.

Она также подчеркнула, что США не хотят войны с Россией.

"Мы хотим мирного сотрудничества и добрых отношений. И будем надеяться, что в будущем его удастся наладить. Мы уже говорили, что у нас нет никакого плохого отношения к русским и россиянам. <...> Но у нас есть претензии к деятельности нынешнего правительства и нынешней власти России", - указала представитель Госдепа.

По поводу отавления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, Акер заявила, что США полностью доверяет данным, которые представила Великобритания.

"Мы полностью доверяем тем данным, которые собрали наши британские друзья в ходе своего расследования. <...> Могу заверить, что доказательства Великобритании, представленные мировому сообществу, достаточно убедительны для того, чтобы принять тяжелую правду: эту атаку, это нападение на мирного агента совершила Россия", - сообщила представитель американского ведомства.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери и на данный момент находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России.

В знак солидарности с Британией по инциденту в Солсбери ряд стран мира объявили о высылке российских дипломатов. США объявили о выдворении самого большого числа россиян: 48 сотрудников дипломатической миссии и 12 сотрудников миссии ООН.

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