Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Госдеп: США хотят мирного сотрудничества с Россией

Комментариев: 1
Вашингтон полностью уверен в доказательствах Британии о причастности РФ к отравлению в Солсбери, но несмотря на это надеется в будущем наладить диалог с Москвой.
Государственный департамент США
Государственный департамент США

Представитель Госдепартамента США по работе с русскоязычными СМИ Ванесса Акер заявила, что США надеются в будущем наладить сотрудничество с Россией. Об этом она рассказала 28 марта эстонской газете Postimees.

"Мы очень надеемся на то, что в будущем у нас возникнет возможность для начала конструктивного диалога с Россией. Как уже сказали наш президент Дональд Трамп и посол США в России Джон Хантсман, мы хотим хороших отношений с Россией и будем делать все для того, чтобы это стало возможным. Но сейчас происходит то, что затрудняет наше общение", - отметила Акер.

Она также подчеркнула, что США не хотят войны с Россией.

"Мы хотим мирного сотрудничества и добрых отношений. И будем надеяться, что в будущем его удастся наладить. Мы уже говорили, что у нас нет никакого плохого отношения к русским и россиянам. <...> Но у нас есть претензии к деятельности нынешнего правительства и нынешней власти России", - указала представитель Госдепа.

По поводу отавления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, Акер заявила, что США полностью доверяет данным, которые представила Великобритания.

"Мы полностью доверяем тем данным, которые собрали наши британские друзья в ходе своего расследования. <...> Могу заверить, что доказательства Великобритании, представленные мировому сообществу, достаточно убедительны для того, чтобы принять тяжелую правду: эту атаку, это нападение на мирного агента совершила Россия", - сообщила представитель американского ведомства.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери и на данный момент находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России.

В знак солидарности с Британией по инциденту в Солсбери ряд стран мира объявили о высылке российских дипломатов. США объявили о выдворении самого большого числа россиян: 48 сотрудников дипломатической миссии и 12 сотрудников миссии ООН.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия-США, США, международные отношения, отравление, госдепартамент США, Госдеп, Сергей Скрипаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Бувший_східняк    29.03.2018, 04:52
Оценка:  0
Бувший_східняк
США хотят мирного сотрудничества с Россией. - Все хотят мирной жизни. Но это как на дороге: ты ездишь по правилам, но далеко не всё зависит от тебя, а больше от того, с кем на этой дороге придётся повстречаться....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь