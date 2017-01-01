Трамп и Мэй обсудили устранение шпионских сетей РФ

Американский лидер и британский премьер отметили важность устранения шпионских сетей России в Великобритании и Соединенных Штатах, чтобы предупредить возможные химатаки.

Тереза Мэй и Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе 25 мая 2017 года

Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй обсудили в ходе телефонного разговора ограничение тайной деятельности российской разведки и предотвращение химических атак в будущем. Об этом в среду, 28 марта, сообщила пресс-служба Белого дома.



"Оба лидера договорились о важности устранения шпионских сетей России в Великобритании и Соединенных Штатах, чтобы ограничить российские секретные действия и предотвратить будущие нападения с применением химического оружия на территории любой страны", - сообщили в администрации американского лидера.

Напомним, 4 марта бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери и на данный момент находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России.

В знак солидарности с Британией по инциденту в Солсбери ряд стран мира объявили о высылке российских дипломатов. Вашингтон заявил о выдворении самого большого числа россиян: 48 сотрудников дипломатической миссии и 12 сотрудников миссии ООН.

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