Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп и Мэй обсудили устранение шпионских сетей РФ

Комментариев: 0
Американский лидер и британский премьер отметили важность устранения шпионских сетей России в Великобритании и Соединенных Штатах, чтобы предупредить возможные химатаки.
Тереза Мэй и Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе 25 мая 2017 года
Тереза Мэй и Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе 25 мая 2017 года

Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй обсудили в ходе телефонного разговора ограничение тайной деятельности российской разведки и предотвращение химических атак в будущем. Об этом в среду, 28 марта, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Оба лидера договорились о важности устранения шпионских сетей России в Великобритании и Соединенных Штатах, чтобы ограничить российские секретные действия и предотвратить будущие нападения с применением химического оружия на территории любой страны", - сообщили в администрации американского лидера.

Напомним, 4 марта бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери и на данный момент находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России.

В знак солидарности с Британией по инциденту в Солсбери ряд стран мира объявили о высылке российских дипломатов. Вашингтон заявил о выдворении самого большого числа россиян: 48 сотрудников дипломатической миссии и 12 сотрудников миссии ООН.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, шпионаж, Трамп, отравление, Дональд Трамп, российские шпионы, Тереза Мэй, Сергей Скрипаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь