Россия отправила на Донбасс 75-й гумконвой

Очередная российская автомобильная колонна с так называемой гуманитарной помощью везет в Донецк и Луганск более 400 тонн различных грузов.

На неподконтрольную Украине часть Донбасса в четверг, 29 марта, отправлен 75-й так называемый гуманитарный конвой, сообщили в МЧС России.

Утверждается, что колонна везет в самопровозглашенные ЛДНР более 400 тонн гуманитарной помощи, в которую входят детские продуктовые наборы, учебная литература и предметы первой необходимости.

По данным МЧС, автомобили с гуманитарным грузом в 4.00 по Киеву выдвинулись из Донского спасательного центра МЧС России по направлению к российско-украинской границе.

В России уверяют, что конвои везут на Донбасс исключительно гуманитарный груз. Киев считает, что Москва направляет на неподконтрольные Украине территории колонны с оружием и военной техникой для поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе.

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