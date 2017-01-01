В Венесуэле уточнили количество жертв во время пожара в тюрьме

Назначены четыре прокурора – три региональных и один национальный – чтобы выяснить обстоятельства трагических событий в комендатуре полиции штата Карабобо.

В результате пожара в венесуэльской тюрьме погибли 68 человек. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб в четверг, 29 марта.

"Прокуратура Венесуэлы сообщает, что в связи с ужасными событиями в комендатуре полиции штата Карабобо, где в предполагаемом пожаре погибли 68 человек, назначены четыре прокурора (три региональных и один национальный), чтобы выяснить обстоятельства этих трагических событий", – написал Сааб в своем микроблоге в Twitter.

Ранее СМИ сообщали о гибели 78 человек, но по неофициальным данным. Отмечалось, что якобы в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо в Венесуэле произошел бунт и пожар, в результате чего многие люди погибли.

Очевидцы рассказывали о звуках сильной перестрелки, которая произошла внутри здания. Затем появились клубы черного дыма.

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