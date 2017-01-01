Власти Кемерово два дня не снимают оцепление с центральной площади

Чиновники утверждают, что это якобы необходимо, чтобы траур по многочисленным жертвам пожара "не превращался в политическое действо".

В российском городе Кемерово центральная площадь Советов по-прежнему остается в оцеплении силовиков. Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 29 марта.

По периметру площади стоят ограждения, ее патрулируют сотрудники полиции. Вход за огражденное пространство осуществляется только по пропускам. Вместе с тем, автомобильное движение по периметру площади не перекрыто и не перекрывалось ранее.

Напомним, во вторник, 27 марта через день после пожара в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово целый день шел стихийный митинг. Собралось несколько тысяч человек. На митинге звучали призывы отправить в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Отвечая в четверг на вопросы журналистов о том, по какой причине остается оцепленной площадь, председатель совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын, сказал, что это необходимо "для того, чтобы траур не превращался в политическое действо".

"Когда шел митинг на площади, там были разные категории людей. Там, конечно, были убитые горем родственники, не сочувствовать которым мы не можем. Но там были и другие люди. Там были люди в масках и люди, которые по команде выкрикивали те лозунги, которые нужно было выкрикивать, чтобы заводить толпу. И я их видел лично, этих людей", – сказал Синицын.

"Кроме того, конечно, приехал штаб Навального, поучаствовать в этом мероприятии", – добавил он.

Накануне первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что на митинге в Кемерово было много провокаторов. По его словам, лишь 25-30% митингующих – это те люди, которые на самом деле пришли посочувствовать. В акции якобы участвовало много "подогретой" молодежи.

В свою очередь вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил в пиаре местного жителя Игоря Вострикова, который потерял при пожаре жену, троих детей и сестру.

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